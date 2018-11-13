Погоню тигра за туристами сняли на видео

Тигр погнался за группой туристов в национальном парке Тадоба в индийском штате Махараштра. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Открытый автомобиль с участниками сафари ехал по проселочной дороге в лесу, когда за ним увязалась молодая тигрица. Хотя машина совершила несколько крутых поворотов, самка продолжала бежать за ней, не сбавляя скорости. Туристы испуганно переговаривались между собой, кто-то наблюдал за преследованием с нервным смехом, один из участников сафари снимал животное на мобильный телефон. В конце видео автомобиль набирает скорость и отрывается от погони.

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Представители парка заявили, что людям ничего не угрожало. По их утверждению, за туристами бежал детеныш, еще не достигший зрелого возраста, который хотел поиграть. Об этом свидетельствует то, что он так и не прыгнул.

Национальный парк Тадоба располагается на территории тигриного заповедника Тадоба-Андхари. В 2016 году в заповеднике было 88 тигров, еще 58 особей жили в его окрестностях. Также там обитали леопарды, медведи-губачи, красные волки, полосатые гиены, камышовые коты и другие животные.

6 ноября сообщалось, что в индийском штате Уттар-Прадеш крестьяне задавили трактором тигрицу, которая напала на их односельчанина. Виновники убийства животного могут быть привлечены к ответственности.

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