«Слишком красивый» парень за сутки стал интернет-сенсацией

Житель китайского города Нинбо, провинция Чжэцзян, получил травму в душевой кабине и за сутки стал интернет-сенсацией. На это обратил внимание таблоид Daily Mail.

22-летний Чжан выступил в региональной телепередаче и пожаловался на инцидент в ванной комнате. Он объяснил, что 8 сентября, когда он принимал душ в своей съемной квартире, неожиданно разбилась дверца душевой. В результате на руках парня остались серьезные порезы. Лечение обошлось ему в 9,4 тысячи юаней (106,4 тысячи рублей).

Пострадавший дал интервью тележурналистам в надежде получить компенсацию от жилищного управления. Однако зрители обратили внимание на внешность Чжана. Видео с места происшествия попало в популярную китайскую соцсеть Weibo и всего за 24 часа собрало более 50 миллионов просмотров. «Я уверена, что виновато жилищное управление, и сомнений нет. Чжан слишком красивый. Не думаю, что он стал бы врать», — поддерживали его комментаторы.

Прославившийся китаец утверждает, что не ожидал такой реакции. «Я считаю, что это слишком. Я всего лишь хотел отстоять свои права. Я не думал, что такое может произойти», — подчеркивает он.

Управляющая компания дома изначально отказалась брать на себя ответственность, ссылаясь на отсутствие доказательств их вины. Однако когда видео обрело популярность, они согласились покрыть часть медицинских расходов Чжана.

Ранее жительница города Ханчжоу в китайской провинции Чжэцзян разбила стеклянную панель в своем офисе, перепутав ее с дверью. Женщина получила порезы лба и правой руки и была госпитализирована.