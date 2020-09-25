Американскую певицу Мэрайю Кэри пытались продать сутенеру в 12 лет. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

«Когда мне было 12 лет, моя сестра накачала меня валиумом, предложила мне кокаин, нанесла мне ожоги третьей степени и попыталась продать меня сутенеру», — вспомнила исполнительница.

Она пояснила, что у нее всегда были напряженные отношения с сестрой Эллисон и братом Морганом. «Мы даже толком не знаем друг друга. Мы не росли вместе. У них была своя жизнь, а когда я родилась, они уже были испорченными людьми», — сказала Кэри. По словам певицы, родственники всегда считали, что у нее легкая жизнь.

В августе сестра Кэри Эллисон подала в суд на мать за сексуальное насилие над ней в детстве. Она рассказала, что в 10-летнем возрасте мать заставляла ее принимать участие в сатанинских ритуалах, где с ней вступали в половую связь незнакомцы. Женщина также добавила, что ей приходилось наблюдать, как насилуют других детей.