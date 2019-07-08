Мэрайя Кэри продемонстрировала умение открывать бутылки силой голоса

Американская поп-певица Мэрайя Кэри приняла участие в Bottle Cap Challenge, по правилам которого участник должен открыть бутылку при помощи ноги. Она опубликовала видео в своем Twitter-аккаунте.

Певица немного нарушила правило флешмоба и использовала не ноги, а свой мощный голос. Исполнительница закрыла пальцем одно ухо и начала петь. В ролике видно, что уже через пару секунд с бутылки слетела крышка. «Вызов принят», — написала Кэри.

В комментариях под постом пользователи признали артистку победительницей флешмоба и заявили, что никто не сможет лучше справиться с Bottle Cap Challenge. У некоторых юзеров видео вызвало подозрения. Они предположили, что причиной слетевшей крышки мог быть не голос звезды, а некое устройство за кадром, которое направляло струю воздуха на бутылку. Другие же выдвинули теорию, что знаменитости помогла специальная невидимая нить, которую используют фокусники.

Мэрайя Кэри — американская певица, автор песен, музыкальный продюсер, актриса и филантроп. Ее дебютный альбом Mariah Carey вышел в 1990 году и получил четырехкратный платиновый сертификат. В 90-е годы Кэри считалась самым коммерчески успешным музыкантом в истории лейбла Columbia, в 2000 году на церемонии World Music Awards была названа самой коммерчески успешной певицей тысячелетия.

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