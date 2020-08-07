Сестра Мэрайи Кэри подала в суд на мать за насилие сатанистами в детстве

Родная сестра американской певицы Мэрайи Кэри Элисон подала в суд на мать за сексуальное насилие над ней в детстве, пишет The Sun.

По словам 57-летней Элисон Кэри, ее детство было жутким. Она рассказала, что в 10-летнем возрасте мать заставляла ее принимать участие в сатанинских ритуалах, где с ней вступали в половую связь незнакомцы. Женщина также добавила, что ей приходилось наблюдать, как насилуют других детей.

Элисон Кэри требует от матери денежную компенсацию за свои страдания. Отмечается, что сейчас сестра певицы страдает от посттравматического стрессового расстройства и депрессии. В иске говорится, что женщина злоупотребляла наркотическими веществами, «пытаясь подавить ужасные воспоминания». Кроме того, она прошла обширную терапию.

В 2017 году Мэрайю Кэри обвинили в сексуальных домогательствах и оскорбительном поведении. По словам владельца охранной компании, которая обеспечивала безопасность артистки, певица унижала его и его коллегу, обзывая их нацистами, скинхедами и членами ку-клукс-клана. Он также рассказал об инциденте, произошедшем в Кабо-Сан-Лукасе в Мексике. Мэрайя Кэри попросила его подняться к ней в номер, чтобы помочь с багажом. При этом она была одета в прозрачную рубашку. Мужчина хотел уйти, но певица настаивала, чтобы он остался.