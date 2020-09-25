Определен главный недостаток вакцин от коронавируса

Ученые Медицинского центра Лейденского университета в Нидерландах определили, почему вакцины от коронавируса и препараты на основе антител могут оказаться недостаточно эффективными. Выводы специалистов опубликованы в журнале Frontiers in Immunology.

Исследователи пришли к выводу, что S-белок вируса необычайно прочно связывается с рецептором АСЕ2, находящимся на поверхности клеток слизистых оболочек. Было насчитано как минимум 18 точек контакта. При этом главный домен этого соединения не изменился с момента первоначальной вспышки в Китае в ноябре 2019 года. Это означает, что человек должен производить сразу несколько типов антител, способных заблокировать S-белок, чтобы быстро справиться с коронавирусом.

Между вирусом SARS-CoV-1 и рецептором hACE2 обнаружены лишь восемь точек контакта. Это указывает, что антитела против вируса тяжелого острого респираторного синдрома не будут такими же эффективными против нового коронавируса. Результаты межвидовых сравнений показывают, что структура человеческой АСЕ2 очень сильно напоминает АСЕ2 кошки, что объясняет высокую вероятность передачи вируса между людьми и кошачьими.