Медведев оценил идею назвать улицы в честь умерших врачей с коронавирусом

Подписчики заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Facebook предложили назвать улицы в честь умерших врачей с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это правильная идея», — написал он в ответ на эту инициативу.

Случаи смерти российских медиков, заразившихся коронавирусом, подсчитывают как Минздрав, так и сами врачи, которые ведут неофициальный перечень под названием «Список памяти». По состоянию на 25 сентября в нем указаны 686 медицинских работников, в конце мая число умерших состаляло 311; в самом Минздраве 26 мая заявили о смерти 101 врача с коронавирусом.

В России за последние сутки выявлено 7212 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев выявления инфекции отмечено в Москве (1560), Санкт-Петербурге (224), а также в Московской (208), Ростовской (187), Нижегородской (168) и Воронежской областях (164). Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 136 048 случаев коронавируса в 85 регионах.