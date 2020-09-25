Тюремщик описал соблазны во время отсидки криминального авторитета Итальянца

Во время отсидки в калужской колонии криминального авторитета Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец было сильное давление на сотрудников спецучреждения. Об этом «КП» рассказал бывший сотрудник колонии на условия анонимности.

По его словам, давление было космическим. Тюремщик описал, что взятки предлагали на миллионы долларов. «Соблазн был просто катастрофическим», — сказал собеседник издания. Он указал, что с появлением в колонии Итальянца сменилось четыре начальника.

Сам собеседник ушел на пенсию пару лет назад, сразу после появления в колонии авторитета, который считался правой рукой вора в законе №1 России Захария Калашова по прозвищу Шакро Молодой.

29 марта Никулинский районный суд Москвы приговорил Шакро за вымогательство к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кочуйков получил 8 лет и 10 месяцев колонии. Также различные сроки получили и остальные 14 фигурантов дела о вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского ресторана Elements Жанны Ким. 14 декабря 2015-го в заведение прибыли люди Шакро во главе с Итальянцем и под угрозой насилия и повреждения имущества стали требовать деньги. В ходе начавшейся перестрелки погибли два человека, еще семеро были госпитализированы. Участники группировки Шакро Молодого были задержаны и арестованы в августе 2016 года.

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