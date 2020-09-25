Лукашенко захотел ввести карантин для приезжающих из стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел из-за пандемии коронавируса ввести двухнедельный карантин для приезжающих из стран Запада. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает ТАСС.

Белорусский лидер заявил на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, что рассмотрит этот вопрос на будущей неделе.

«Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин», — сказал Лукашенко.

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В марте власти Белоруссии обнародовали список из 169 стран, после посещения которых гражданам необходимо пройти 14-дневный карантин. В июне из него исключили более 50 государств, в том числе Россию. В середине сентября в перечень добавили несколько стран, в частности Испанию и Израиль, сообщал «Sputnik Беларусь».

В Белоруссии не вводили жестких ограничений из-за пандемии коронавируса. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг COVID-19 психозом. По последним данным, с начала пандемии в стране было выявлено более 76 тысяч инфицированных, умерли свыше 800 пациентов.

В Белоруссии седьмую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам он утверждал, что за происходящим стоит Запад.