Лукашенко захотел ввести карантин для приезжающих из стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел из-за пандемии коронавируса ввести двухнедельный карантин для приезжающих из стран Запада. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает ТАСС.
Белорусский лидер заявил на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, что рассмотрит этот вопрос на будущей неделе.
«Вот на следующей неделе посмотрим. Я склонен к тому, чтобы ввести для людей, прибывающих с Запада, карантин», — сказал Лукашенко.
В марте власти Белоруссии обнародовали список из 169 стран, после посещения которых гражданам необходимо пройти 14-дневный карантин. В июне из него исключили более 50 государств, в том числе Россию. В середине сентября в перечень добавили несколько стран, в частности Испанию и Израиль, сообщал «Sputnik Беларусь».
В Белоруссии не вводили жестких ограничений из-за пандемии коронавируса. Лукашенко объяснял такое решение экономическими причинами и не раз называл ситуацию вокруг COVID-19 психозом. По последним данным, с начала пандемии в стране было выявлено более 76 тысяч инфицированных, умерли свыше 800 пациентов.
В Белоруссии седьмую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Сам он утверждал, что за происходящим стоит Запад.