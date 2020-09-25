Подписчики раскритиковали глубокое декольте Наташи Королевой

Подписчики певицы Наташи Королевой раскритиковали ее глубокое декольте. Видео, приуроченное к премьере новой песни, артистка выложила в своем Instagram-аккаунте.

Пользователи социальных сетей неоднозначно оценили последний ролик певицы. В видео Королева показала свой бюст в глубоком декольте крупным планом.

Певицу упрекнули за излишнюю пошлость и обвинили в грязном пиаре. «Все грамотно раскрутили, и новый хит, и Тарзана оживили», «Понятно, к чему весь этот базар про измену, продвигают новую песенку», «Весь этот цирк не катит, тема уж слишком пошлая», «И первая за 17 лет измена Тарзана, и новая песенка в тему! Как же низко пал наш шоу-бизнес!» — такие комментарии оставили подписчики Королевой.

Ранее Королева высказалась об изменах своего мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан. По словам певицы, ее семья сейчас проходит через кризис. Сын Королевой и Глушко, Архип Глушко, рассказал, что старается отвлечься от сложившейся ситуации с помощью творчества.