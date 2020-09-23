Певица Наташа Королева высказалась об изменах мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Артистка заявила, что все семьи проходят через кризис. По ее словам, некоторые выходят из него преображенными и с обновленной структурой семейных ролей, другие же теряют все.

«В японском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов: один переводится — "разрушение", второй — "шанс". Разрушение дает нам новый шанс!» — написала исполнительница.

16 сентября актриса Анастасия Шульженко, объявившая себя любовницей Тарзана, появилась в программе «На самом деле». В эфире она сдала тест на беременность, который оказался отрицательным. 17 сентября в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале вышел выпуск про отношения Тарзана и Королевой. В описании говорилось о «пропавших драгоценностях и якобы беременной любовнице».

Шульженко, утверждавшая о любовной связи с Тарзаном, обвиняла супругу Глушко в мести и отрицала ограбление квартиры Королевой. По заявлению певицы и ее мужа, Шульженко украла у пары три тысячи евро, а также ювелирные украшения на сумму пять миллионов рублей.

15 сентября Тарзан опубликовал в своем Instagram-аккаунте видеоролик, в котором признался в интимной связи с двумя девушками. Бодибилдер пояснил, что его спутницы также ограбили квартиру. Позже Глушко удалил из соцсетей признание в неверности.