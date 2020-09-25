В Уфе презентовали новую цифровую экосистему

В Уфе в Башкирском государственном аграрном университете презентовали новую цифровую экосистему «Свое. Фермерство» для предприятий АПК. В ней будут собраны все товары, услуги и сервисы агросектора, при помощи которых можно автоматизировать решение каждодневных задач, сообщает «Вся Уфа».

Отмечается, что экосистема представлена в рамках «Школы фермера», которая стартовала при поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как рассказали в вузе, этот уникальный проект направлен на поддержку и развитие фермерства в Башкирии, создание новых малых форм хозяйствования путем обучения субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе с применением передовых методов ведения агробизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.