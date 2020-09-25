Польша назвала срок избавления от угольных шахт

Власти Польши смогли прийти к соглашению с профсоюзами о трансформации горной промышлености и назвали срок избавления от угольных шахт в стране: последняя должна будет закрыться в 2049 году. Переговоры продолжались несколько дней, и теперь соглашение передадут в Еврокомиссию, передает радиостанция RMF24.

Глава профсоюза «Солидарность» Доминик Колож заверил, что горняки не потеряют работу. Власти пошли по немецкому пути и решили, что отказ от добычи угля будет постепенным, а у горняков должна быть гарантированная работа в шахтах до выхода на пенсию. Утвержден предварительный график закрытия шахт, прекращение работы начнется с будущего года. «Мы подписали ликвидацию одной из самых важных отраслей в истории Республики Польша», — констатировал Колож.

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Уполномоченный правительства по вопросам трансформации энергетических компаний и угольной промышленности Артур Собонь отметил, что соглашение определяет модель «честной, справедливой дороги к трансформации польской горнодобывающей промышленности и энергетики».

Переговоры профсоюзов с властями сопровождались акциями протеста. Например, в шахтах Польской горнодобывающей группы несколько десятков рабочих отказались выходить на поверхность после смены. Польское правительство приняло решение отказаться от угля в энергетическом секторе, а также закрыть полностью как минимум четыре шахты, еще 14 заморозить на три года. Горняки, со своей стороны, подчеркивали, что процесс должен растянуться по крайней мере на 40 лет.