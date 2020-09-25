Россия показала прорыв «огненным валом»

тк Звезда

На полигоне Ашулук в рамках учений «Кавказ-2020» военнослужащие Южного военного округа остановили прорыв танков условного противника «огненным валом», сообщает Минобороны России. Соответствующее видео на YouTube опубликовала «Звезда».

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«Заманив танки условного противника в заданный район, военнослужащие провели подрыв огневых фугасов. Искусственно созданная горящая масса зажигательных средств препятствовала эффективному применению техники, средств связи и управления условным противником, а также деморализовало его живую силу», — говорится в сообщении Минобороны.

Там же отмечается, что управляемые фугасные снаряды были подорваны на площади более трех гектаров.

В феврале на снимок попал танк Т-90 Сирийской арабской армии (САА), получивший повреждение комплекса электронно-оптической активной защиты «Штора-1».

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