В России обсудят принципы начисления доплат врачам за борьбу с пандемией

На площадке правительства России на следующей неделе может состояться дискуссия о новых подходах к работе медперсонала и оказанию медпомощи в условиях пандемии, а также совершенствовании системы доплат врачам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

По словам собеседника агентства, с таким предложением выступили представители медицинской общественности. «Такая встреча может состояться на следующей неделе», — отметил он.

Ранее заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической больницы Уфы Владислав Голубятников, главный врач Городской больницы скорой медицинской помощи Таганрога Дмитрий Сафонов и главный врач стационара Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Виталий Гусаров предложили изменить подходы к дополнительным выплатам. По их словам, необходимо сделать их более адресными и соответствующими принципам социальной справедливости.

Первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения Николай Дайхес в ответ на это отметил, что в дискуссии на одном из круглых столов по этой теме ее участники обсудили ряд вопросов, касающихся организационных и клинических мероприятий по борьбе с пандемией. Он предложил не оставлять эти предложения на уровне дискуссии и обратиться для их обсуждения на площадке правительства РФ.