Правительство России продлило стимулирующие выплаты медикам

Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, которые борются с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс» в понедельник, 14 сентября.

Они продлеваются, как и прежде, с перерасчетом на отпускные. Помимо врачей, на выплаты имеют право фельдшеры, медсестры, водители машин скорой помощи, а также работники социальных учреждений, которые помогают больным с коронавирусом.

В начале сентября Мишустин заявил о выделении из резервного фонда правительства 22 миллиардов рублей на доплату медицинским работникам. Сотрудники социальных учреждений дополнительно получат более 1,8 миллиарда рублей.

Врачи, лечащие инфицированных пациентов, получают по 80 тысяч рублей, фельдшеры и медсестры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей. Врачи скорой помощи получают по 50 тысяч рублей, а фельдшеры, медсестры и водители экипажей — по 25 тысяч рублей.

В России за последние сутки было выявлено 5509 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 1 068 320 россиян. Из них 18 635 человек умерли, еще 878 700 — вылечились.