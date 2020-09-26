Маск опубликовал фото корабля SpaceX

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал в Twitter фото корабля Starship с готовым хвостовым оперением.

«Starship SN8 с хвостовым оперением», — подписал предприниматель. Он также добавил, что передняя часть и передние клапаны будут готовы на следующей неделе, а SN9 — в следующем месяце. По его словам, первый полет состоится на 15 километров.

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Также Маск сообщил, что закрылки теперь напрямую приводятся в движение электродвигателями с коробкой передач. «Больше никакой гидравлики», — заключил он. Пост миллиардера набрал почти 39 тысяч лайков и более тысячи комментариев на момент написания заметки.

В начале августа SpaceX испытала лунный корабль. Пятый испытательный прототип лунно-марсианского космического корабля Starship SN5 американской компании SpaceX взлетел.

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы Big Falcon Rocket (BFR). Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в первой половине следующего десятилетия.