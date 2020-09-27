В России призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе

Сторонам конфликта в Нагорном Карабахе нужно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Такой призыв сделал первый зампред комитета Совфеда России по международным делам Владимир Джабаров, пишет РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что ни один конфликт не должен решаться на поле боя. Он также напомнил, что для урегулирования ситуации в регионе существует Минская группа.

Утром 27 сентября 2020 года населенные пункт Нагорного Карабаха подверглись обстрелу. Армения и Азербайджан, выступающие сторонами конфликта, обменялись взаимными обвинениями в эскалации ситуации.

По версии азербайджанской стороны, Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, в результате чего погибли люди. Азербайджан начал контрнаступательную операцию по всей линии соприкосновения. Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь заявил в Facebook, что наступление в регионе инициировали азербайджанские военные.