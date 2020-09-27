Горилла напала на сотрудницу зоопарка в Испании

Горилла напала на сотрудницу зоопарка испанской столицы. Женщина была госпитализирована, сообщает управление по информированию о чрезвычайных ситуациях Мадрида в своем Twitter-аккаунте.

Животное совершило нападение на 46-летнюю смотрительницу зоопарка, в результате чего она получила многочисленные травмы. На данный момент известно, что сотрудница была доставлена в клинику и находится в тяжелом состоянии.

Сообщается, что полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось о нападении медведя-губача на грибника из индийского штата Джаркханд. В результате несчастного случая мужчина был доставлен в больницу, где он восстанавливался от полученных травм.