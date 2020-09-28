Владельцы Boeing решили судиться с Boeing

Владельцы американского производителя самолетов Boeing подали в суд на совет директоров компании, обвинив его в косвенной причастности к двум катастрофам, повлекшим запрет на использование самолета 737 MAX, и в собственных убытках, пишет The Wall Street Journal.

Суть иска, поданного в суд штата Делавэр государственными пенсионными фондами штатов Нью-Йорк и Колорадо, сводится к утверждению, что бывший глава Boeing Деннис Мюленбург вводил в заблуждение членов совета директоров и убеждал их в исправности 737 MAX, несмотря на выявленные дефекты. Вместо заботы о безопасности самолета совет уделял основное внимание информационному фону вокруг компании.

Претензии истцов подтверждаются несколькими десятками тысяч внутренних документов, к которым они получили доступ. В частности, из них следует, что совет собрался на встречу лишь спустя месяц после первой авиакатастрофы, произошедшей в Индонезии в октябре 2018 года. Участие в ней не было обязательным.

В результате халатности и бездействия совета котировки акций Boeing на бирже сильно потеряли в цене, что обернулось убытками для их держателей. В случае с пенсионными фондами двух штатов потери коснулись их клиентов.

Полеты Boeing 737 MAX были запрещены по всему миру после двух авиакатастроф: в Индонезии осенью 2018 года и в Эфиопии весной 2019-го. Всего их жертвами стали 346 человек. Ожидается, что власти США и Евросоюза выдадут разрешения на возобновление полетов в ноябре нынешнего года.

Аналогичные иски со стороны акционеров Boeing подавались и прежде. Один из них был подан в апреле 2019 года в суд Чикаго, второй — в ноябре в суд Делавэра, где зарегистрирован Boeing.