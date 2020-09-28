Медведев предрек катастрофические последствия из-за Карабаха

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предрек катастрофические последствия из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе (Республике Арцах). Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 28 сентября.

«Сейчас всем сторонам необходимо успокоиться. Прежде всего прекратить нагнетание страстей, избавиться от воинственной риторики, совместными действиями остановить военную составляющую конфликта. Иначе катастрофических последствий для региона не избежать», — сказал он.

Медведев подчеркнул, что проблему нельзя решить силовым путем, а только политико-дипломатическими средствами.

Утром в понедельник Министерство обороны Азербайджана заявило, что делает последнее предупреждение Армении из-за обстрела города Тертер. Ведомство заверило, что в случае продолжения обстрелов примет «адекватные ответные меры».

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. При этом президент НКР Араик Арутюнян признал, что республика потеряла часть позиций в районе Талыша и на южном направлении.