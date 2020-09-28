Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Путин пообещал привиться от коронавируса
Белоруссия захотела стать миротворцем в конфликте Азербайджана и Армении
Военные потери Нагорного Карабаха выросли почти вдвое
В Роспотребнадзоре рассказали об ослаблении коронавируса
В российском городе выбрали лучший балкон
Популярный в 80-х «аксессуар-банан» вернулся в моду благодаря соцсетям
Похитившая 25 миллионов рублей ради мужа российская кассирша получила срок
Белорусам поведали о мистической войне против Лукашенко
Мужчина прокатился верхом на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Отдохнувшая в Абхазии россиянка рассказала о безответственности местных
Новости партнеров

В России показали конкурента Tesla и Nikola

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: пресс-служба компании Drive Electro

Российская компания Drive Electro показала электрогрузовик Moskva, который должен стать конкурентом аналогов от американских Tesla и Nikola, сообщает корреспондент «Ленты.ру» с презентации.

Электрогрузовик разработан Drive Electro и собирается на ее мощностях в Москве. На данный момент готов один экземпляр, покупателем которого в рамках опытной эксплуатации выступила сеть продуктовых магазинов «Магнит».

Грузоподъемность электрогрузовика составляет восемь тонн, полная масса — 18 тонн. Максимальный пробег на одном заряде — 200 километров, максимальная скорость — 110 километров в час. Компания-производитель гарантирует исправную работу в течение 10 лет (с возможностью бесплатного ремонта и обслуживания) и утверждает, что стоимость электрогрузовика на 25-30 процентов ниже, чем у дизельного аналога, а полная окупаемость достигается за пять лет. Снижение выбросов углекислого газа в атмосферу за год использования одного грузовика должно составить 87 тонн.

Среди предыдущих проектов Drive Electro аккумуляторные батареи для электробусов КамАЗ-6282, используемых на рейсовых маршрутах в Москве. В отличие от них, электрогрузовик Moskva полностью собирается на мощностях компании из закупаемых комплектующих. Полный их перечень не раскрывается, известно, что используется шасси производства «КамАЗа». Также Drive Electro производит аккумуляторные батареи для Moskva из зарубежных ячеек (страна их происхождения не раскрывается).

Предполагается, что в случае удачного прохождения опытной эксплуатации, которая продлится полгода, «Магнит» закупит 200 электрогрузовиков Moskva. Каждый должен будет обслуживать около 10 магазинов в день. Первый экземпляр будет работать в распределительном центре компании в Дмитрове и за время опытной эксплуатации обслужит около 600 магазинов в Москве.

По словам главы Drive Electro Сергея Иванова, компания уже договорилась об экспортных поставках в Турцию, а также ведет переговоры о сотрудничестве с рядом потенциальных покупателей не из продуктового ретейла. Также топ-менеджер отметил, что в будущем рассчитывает на помощь от государства в виде субсидий или льгот для покупателей электрогрузовиков.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
У Tesla появился дешевый конкурент
Tesla назвали музой Китая
Виновниками проблем Tesla назвали фермеров
Другие материалы рубрики
Экономика00:0223 сентября

«Мы не про жадность»

Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
14:36Сегодня

Карабах приблизил турецкую валюту к краху

13:45Сегодня

В Кремле заявили о вере в рост рубля в неизвестные сроки

12:31Сегодня

В России назвали угрозу нефтяной стабильности

Экономика19:5824 сентября

Арктика в пространстве и во времени

Об уникальной экспедиции в северные широты
11:16Сегодня

«Сбер» открыл офис без касс и бронестекол

10:18Сегодня

Курс рубля рухнул

09:38Сегодня

Россия обошла по поставкам газа в Китай своего главного конкурента

Экономика00:0327 сентября

Без начала и конца

В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
09:05Сегодня

Восстановление российской экономики стало еще дороже

08:01Сегодня

Назван самый полезный клубничный йогурт

07:26Сегодня

Кредитные карты в России оказались под угрозой

Россия
Москвич решил спуститься по веревке из квартиры вместе с младенцем на руках
Крым предложили сделать площадкой переговоров по Нагорному Карабаху
«Вынуждают разбираться в том, куда нажимать»
Миллионы людей не могут нормально пользоваться интернетом. Почему им не спешат помочь?
В московском метро усилили контроль за масочным режимом
Собянин призвал принять меры из-за роста заболеваемости COVID-19
Почему растет число случаев коронавируса и что делать москвичам
Российский врач назвал признаки «малого инсульта»
«Убить человека? Да, бывает»
 
Все материалы
Мир
Южная Корея захотела расследовать гибель в КНДР чиновника из Сеула
Старый бодрый Трамп
Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы?
Бывший менеджер Трампа попытался покончить с собой
Нехорошие районы
Власти Сирии и Турции готовы уничтожить старые кварталы. Почему они так боятся их жителей?
Трамп пообещал мирную передачу власти
Ёсихидэ Суга«Отношения с Японией будут только хуже»
Новый премьер Японии — мастер политических интриг. Как он собирается забрать Курилы у России?
В США заблокировали запрет на скачивание TikTok
Все материалы
Бывший СССР
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
Расшифровка черных ящиков разбившегося Ан-26 затянется
«Наглый плевок в лицо народу»
Фальшивые протоколы, приписки и угрозы: как Лукашенко на самом деле победил на выборах
Президент Азербайджана заявил о жертвах среди населения и военных
«Его режим враждебен всем»
Россия в разгар протестов поддерживает Лукашенко деньгами. Повторит ли Белоруссия судьбу Украины?
В России призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе
Все материалы
Экономика
Европа продолжила «воевать» с Apple
«Мы не про жадность»
Microsoft 25 лет приучала весь мир к Windows. Что позволит ей победить Apple?
Инвестсоглашение придаст новый импульс развитию Приобского месторождения
Арктика в пространстве и во времени
Об уникальной экспедиции в северные широты
Tesla назвали музой Китая
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
Российским офшорам отказали в снижении налогов
Все материалы
Силовые структуры
Белорусы выкрали выпускника Академии ФСБ и вывезли его на Украину
Пашаев отказался поверить в желание Ефремова засудить его за приговор
«Я сгорю за десять миллионов долларов»
В начале 90-х бандиты захватили ростовских школьников. Они получили огромный выкуп, но потеряли все
Задержанного депутата и сына экс-губернатора Иркутской области отправят в Москву
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Задержан депутат и сын бывшего губернатора Иркутской области
«Идти, стрелять и лить кровь»
Командир легендарного спецназа «Альфа» — о службе в Кремле, жестоких приказах Ельцина и лихих 90-х
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Игрока клуба НБА арестовали за хранение марихуаны
Сбил спесь
Чемпион UFC унизил зарвавшегося претендента. Вместо титула — нокаут и кровь
Макгрегор ответил на критику главы UFC
Рэй Кэррут в зале суда«Я хочу, чтобы он умер»
Американскому футболисту прочили звездную карьеру. Но он убил беременную подругу и сел на 19 лет
Гол Смолова принес «Локомотиву» победу над ЦСКА в московском дерби
Охота на чемпиона
Суперматч «Ливерпуль» — «Арсенал» и битва «Сити» с «Лестером» — главные интриги тура АПЛ
«Лестер» реализовал три пенальти и разгромил «Манчестер Сити»
Все материалы
Культура
Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в подтасовке
«Без власти всегда поднимается криминал»
Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
Хоакин Феникс и Руни Мара впервые стали родителями
«Господи, здесь все в крови»
Как выглядит один рабочий день британского полицейского
Вдовца Легкоступовой заподозрили в краже ее драгоценностей
«Я хотел показать жуткую изнанку американской мечты»
Семья как секта, призраки приватизации и демонический Джуд Лоу: кто снял самый умный триллер месяца
Семья Ефремова собралась засудить Пашаева
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер предложил наказание для отрицающих коронавирус россиян
Дмитрий Киселев переночевал в томском номере Навального и выжил
Гарик Харламов показал на себе последствия нового карантина из-за коронавируса
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Гузеева призналась в нежелании работать на телевидении
«Его имя означает ужас»
Звезда телешоу оказался сердцеедом и маньяком. Его очарование и жестокость не знали пределов
Все материалы
Ценности
Пэрис Хилтон показала роскошное авто за миллионы рублей и была обругана
Коронный прием
Советские ковры и преклонение перед женщиной: во что COVID-19 превратил главное модное событие года
Девушка сэкономила на пластической операции и осталась с изуродованной грудью
Народный коррупционер
Как нищий африканец возглавил страну и пустил деньги голодающего народа на роскошные дворцы
Dolce & Gabbana представил новую коллекцию одежды из лоскутов ткани
54-летняя Сальма Хайек показала седину и лицо без макияжа и восхитила фанатов
Сердобольный князь
Как один из самых богатых правителей мира кормит подданных и спускает миллионы на поиск НЛО
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Политик тайно любовался крокодилом на заседании парламента и оправдался
Мужчина сходил за продуктами и неожиданно разбогател на 200 тысяч долларов
Щенки чихуахуа спасли бывшего бодибилдера от депрессии
Религиозная проповедница ушла из церкви в порно
Томас Маршалл, Дональд Макартур и Джеймс Дукат возле маяка на Эйлин-МорОстров проклятых
Смотрители маяка бесследно исчезли с безлюдного острова. Перед пропажей они оставили странные записи
Все материалы
КАМАЗ показал возможного преемника «Оки»
Лучшее автомобильное видео сентября 2020
Том Круз падает в пропасть, трактор притворяется гонщиком, а машины исполняют сальто
Автомобили Lada подорожают пятый раз за год
Видео: изучаем карбоновый «Геландеваген» за 38 млн рублей
Этот царский Mercedes-Benz G-Class — совместная работа Mansory и Philipp Plein
Стартовали продажи «молодёжной» Lada XRay с «Яндекс.Авто»
Porsche и Need for Speed
В Санкт-Петербурге отметили 20-летие Need for Speed: Porsche Unleashed выставкой спорткаров
В Сети рассекретили салон обновленной Lada Largus
Все материалы
Дом
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Ретроград
Советский фотограф отдал Москве всю жизнь. Как она выглядела 100 лет назад?
Как у людей
Парк-домино, велосипедный рай и танцы над деревьями — как меняются города по всему миру
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
В Минобрнауки рассказали о работе вузов на фоне пандемии COVID-19
Демограф опроверг миф о рожающих ради маткапитала бедняках в России
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
В Кабардино-Балкарии улучшат водоснабжение четырех сел
Тайные тропы
В России открылись сразу пять национальных парков. Чем они интересны российским туристам?
В Оренбурге наградили лауреатов премии «Капитанская дочка»
С чистого листа
Пандемия оставила без работы миллионы россиян. Как им пережить кризис?
Все материалы