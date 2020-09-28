Замечен неизвестный объект в другой галактике

Впервые в истории астрономы выявили признаки существования планеты, находящейся в другой галактике, которая удалена от Земли на 23 миллиона световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.org.

Планета-кандидат, предварительно обозначенная как M51-ULS-1b, расположена в галактике Водоворот (М51). Ее обнаружению поспособствовало то, что она вращается вокруг звезды, которая, в свою очередь, находится в составе двойной системы, где вторым компаньоном является черная дыра или нейтронная звезда. Этот компаньон поглощает вещество звезды, что создает мощное рентгеновское излучение, замеченное астрономами.

Источник рентгеновских лучей оказался достаточно мал, чтобы его мог временно загородить неизвестный космический объект. Предполагаемый транзит небесного тела на фоне источника длился примерно три часа. Исследователи исключили несколько альтернативных объяснений явления, согласно которым затемнение произошло из-за другой звезды или выброса вещества. По мнению ученых, планета, если ее существование подтвердится, должна быть размером с Сатурн.