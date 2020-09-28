Азербайджан опроверг информацию о сбитом в Карабахе самолете

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом в Нагорном Карабахе военном самолете. Об этом заявил глава пресс-службы ведомства Вагиф Даргяхлы, передает «Sputnik Азербайджан».

Как заявил Даргяхлы, вся азербайджанская военная авиация находится в строю и в рабочем состоянии.

Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Ваграм Погосян сообщил, что самолет азербайджанских ВВС был сбит на участке города Мартуни. Минобороны Армении уточнило, что сбитый самолет — Ан-2.

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.