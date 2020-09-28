Военные потери Нагорного Карабаха выросли почти вдвое

Военные потери непризнанной Нагорно-Карабахской республики в вооруженном конфликте с Азербайджаном выросли почти вдвое, сообщает «Sputnik Армения».

Армия обороны Нагорного Карабаха опубликовала список из 28 военнослужащих, погибших в понедельник, 28 сентября. Таким образом, число жертв среди военных составило 58 человек. Также в результате обстрела погибли двое мирных жителей.

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Ранее Минобороны Азербайджана заявило, что в Нагорном Карабахе погибли более 550 военнослужащих из Еревана. Армения заявила, что это не соответствует действительности.

Столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку сообщил, что армяне обстреляли азербайджанские позиции и населенные пункты, и начал контрнаступление. Армения заявила, что Азербайджан напал на непризнанную республику. Ереван утверждает, что на стороне Азербайджана воюют тысячи боевиков из Сирии, которых перебросила Турция.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году стороны при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.