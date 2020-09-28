Российских предпринимателей научат экспорту

Предпринимателей из Нижегородской области пригласили на семинар «Финансовые инструменты экспорта». Представителям малого и среднего бизнеса расскажут об экономике экспортного контракта, ключевых финансовых инструментах, доступных экспортеру, способах использования и комбинирования этих инструментов с целью получения максимальной выгоды, методах минимизации рисков, особенностях подготовки к переговорам с финансовыми институтами. Об этом сообщает местный портал «Время».

Обучение проводит Центр развития экспорта Нижегородской области в рамках программы экспортных семинаров Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ). «До конца года представителей малого и среднего бизнеса познакомят с документационным и таможенным регулированием экспорта, особенностями налогообложения, логистики, онлайн-экспорта», — прокомментировал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Россия планирует реализовать 13 нацпроектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина сроки продлены с 2024 до 2030 года.