Конфликт в Карабахе назвали «бесполезным» для нефти

Опрошенные CNBC аналитики назвали вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном «бесполезным» для цен на нефть и газ. По их мнению, котировки на топливо едва ли вырастут даже в случае еще большего обострения ситуации.

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Регион, в котором происходят столкновения, является важным с точки зрения поставок топлива — через него проходят международные нефте- и газопроводы. Помимо этого, Азербайджан является страной-добытчиком нефти и газа, на долю которых приходится около 90 процентов экспорта. Однако даже боевые действия не способны вызвать серьезные перебои в производстве и поставках, а вслед за ними дефицит на мировом рынке, считает топ-менеджер дубайского банка Emirates NBD Эдвард Белл.

«Если надбавка за геополитические риски до сих пор не включена в цену, не думаю, что это может произойти в ближайшем будущем», — отметил Белл.

Обострение в армяно-азербайджанских отношениях началось утром 27 сентября. Обе стороны заявляли о провокациях противника и собственных боевых успехах. Баку утверждает, что продвинулся вглубь территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики и занял несколько сел.