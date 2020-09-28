В России назвали угрозу нефтяной стабильности

Министр энергетики России Александр Новак заявил о стабилизации ситуации на рынке нефти в последнее время, однако назвал опасность второй волны коронавируса главной угрозой такому положению дел. Соответствующий комментарий он дал на канале «Россия-24».

По словам Новака, за несколько месяцев производители сократили добычу, а спрос частично восстановился, но неопределенностей по-прежнему слишком много.

Глава ведомства заметил, что ограничения, которые будут вводить различные страны, повлияют на мобильность населения, то есть на интенсивность авиасообщения и использования автомобилей. От этого прямо будет зависеть спрос на нефтепродукты.

Утром в понедельник, 28 сентября, нефть марки Brent торгуется на уровне 42 долларов за баррель, WTI — около 40 долларов. Негативным фактором для стоимости нефти можно считать второе подряд недельное увеличение числа буровых установок в США, что свидетельствует о попытке нарастить добычу.

Другой проблемой остается неясная позиция Ирака, который, как утверждают ряд источников, намерен попросить ОПЕК+ изменить его квоту в рамках сокращения добычи.