Microsoft разберется с крупнейшей утечкой Windows XP

Microsoft инициировала расследование инцидента с утечкой исходного кода Windows XP. Об этом на страницах своего блога сообщил IT-журналист Пол Террот (Paul Thurrott).

Террот обратился за комментарием к представителям корпорации и получил ответ о том, что Microsoft разберется с выяснением деталей публикации закрытых данных XP в сети. «Мы расследуем этот инцидент», — сообщили журналисту в компании. При этом Microsoft еще не рассказала о крупнейшей утечке публично на своем сайте и не опубликовала рекомендаций для пользователей операционной системы.

По словам автора, это не первый случай, когда исходный код ОС Windows оказывался в сети. Ранее хакеры — полностью или частично — раскрывали закрытые данные Windows NT 3.5, Windows 2000 и Windows 10. Пол Террот оценил возможность того, что злоумышленники извлекут пользу от слитых данных как маловероятную.

О том, что анонимные специалисты опубликовали в сети исходный код Windows XP, стало известно в конце сентября. Архив с данными появился на анонимном форуме 4chan. Microsoft не поддерживает операционную систему с апреля 2014 года, однако устаревшая ОС установлена примерно на 25 миллионах компьютеров по всему миру.