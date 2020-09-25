В сеть слит исходный код Windows XP, что повысит риски для пользователей операционной системы. Об этом сообщает издание Windows Central со ссылкой на материалы 4chan.

Журналисты обратили внимание, что архив с файлами, в которых содержится исходный код популярной ОС, был опубликован на анонимном форуме 4chan на этой неделе. Кроме закрытой информации об операционной системе, в архиве содержались секретные файлы программного обеспечения Xbox. Специалисты изучили украденные данные и подтвердили их достоверность.

В материале Windows Central сообщается, что утечка исходного кода Windows XP может спровоцировать новые атаки на пользователей ОС. Несмотря на то что XP признана устаревшей, а Microsoft не поддерживает данный продукт, система все еще установлена на многих компьютерах. По данным агентства NetMarketShare, доля Windows XP составляет около 1,26 процента, то есть ОС инсталлирована примерно на 25 миллионах устройств по всему миру.

Журналисты обратились за комментарием к Microsoft, однако им не удалось получить оперативного ответа.

Windows XP была выпущена 25 октября 2001 года. Операционная система считается одним из самых успешных и популярных продуктов Microsoft. Поддержка ОС была прекращена 8 апреля 2014 года.