Эмир Кувейта умер

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер. Об этом пишет издание Al Qabas в Twitter.

Он скончался во время лечения в США на 92-м году жизни. Старейший арабский эмир был в клинике Mayo в Рочестере в штате Миннесота на лечении, в конце июля ему сделали операцию. По некоторым данным, ему удалили две опухоли. После этого его состояние якобы улучшалось.

Летом сообщалось, что глава Кувейта был госпитализирован, чтобы пройти обследования. Младший брат Сабаха и наследный принц Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был временно назначен исполнять ряд полномочий эмира.

Сабах IV правил Кувейтом с 2006-го, до этого он занимал пост премьер-министра. Еще раньше он возглавлял МИД на протяжении нескольких десятилетий. Он был одним из уважаемых лидеров на Ближнем Востоке и выступал за нейтралитет Кувейта.

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