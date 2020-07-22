Украина отменила визы для шести стран

Украина отменила визы для граждан шести стран. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, передает «24 канал».

Безвизовый режим начнет действовать 1 августа. Попасть на Украину без виз смогут граждане Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии. Срок пребывания в стране не должен превышать 90 дней в течение 180 дней.

В мае правительство Украины запретило своим гражданам ездить в Белоруссию по внутренним паспортам. Запрет вступит в силу 1 сентября. Власти объяснили его низким уровнем защиты внутренних паспортов и невозможностью автоматического считывания с них информации при прохождении пограничного контроля.