Украинцам запретили ездить в Белоруссию по внутренним паспортам

Правительство Украины запретило своим гражданам ездить в Белоруссию по внутренним паспортам. Об этом сообщает «Украинская правда».

Запрет вступит в силу с 1 сентября 2020 года. Его введение объяснили низким уровнем защиты внутренних паспортов Украины и невозможность автоматического считывания с них информации при прохождении пограничного контроля.

Правительство уточнило, что запрет будет касаться только пересечения границы из Украины в Белоруссию, в обратном направлении граждане Украины смогут пересечь ее по внутренним паспортам и после 1 сентября.

Ранее между двумя странами действовало соглашение от 2009 года о безвизовых поездках украинцев по Белоруссии. Они могут въезжать, выезжать, следовать транзитом по территории страны и находиться там до 90 дней в течение 180 дней без виз на основании внутренних паспортов.

18 декабря правительство Украины запретило гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам. В упрощенном режиме пересечения границы в украинском МИД усматривают угрозу государственной безопасности.

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