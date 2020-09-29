Максима Галкина подняли на смех в сети за рваные джинсы на празднике

Телеведущий и юморист Максим Галкин появился на публике в рваных джинсах и подвергся критике в сети. Фотография появилась в Instagram знаменитого адвоката Иды Достман.

44-летнего Галкина сфотографировали вместе с Достман и певцом Николаем Басковым на праздновании дня рождения их общего друга. Юморист пришел на праздник в рваных джинсах черного цвета, белой рубашке, пиджаке цвета хаки с золотыми пуговицами и кроссовках.

Поклонники телеведущего не оценили выбранный им наряд и подняли его на смех в комментариях под размещенным фото. «Дырки Алла прорезала», «Странный наряд», «Очень безвкусный наряд», «У Максима штаны порвались», «Фильм ужасов», «В таком шикарном зале и так скромно одеты», — писали пользователи.

Ранее в июне фотография Максима Галкина в парикмахерской смутила фанатов. На кадре Галкин фотографирует себя в зеркало в медицинской маске, перчатках и красных бахилах. Подписчиков озадачила публикация. Некоторых из них возмутило, что он посетил салон красоты во время режима самоизоляции, другим не понравилась стрижка комика.