Обанкротившегося американского производителя оружия продадут по частям

Обанкротившегося старейшего производителя оружия в США — Remington — распродадут по частям на аукционе. Как сообщает The Wall Street Journal, компанию собираются разделить между семью покупателями. Со сделки хотят выручить по крайней мере 155 миллионов долларов, которые пойдут на покрытие долгов.

Уже известно, что часть бизнеса за 81,4 миллиона долларов отойдет Vista Outdoor: она будет контролировать производство боеприпасов в Лоноке (штат Арканзас). Еще одну часть бизнеса по выпуску боеприпасов отдадут Sierra Bullets.

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Часть оружейного бизнеса получит Sturm Ruger & Co, а JJE Capital Holdings купит другие активы по производству оружия. Результаты торгов были частично раскрыты в судебных материалах. Утвердить их результаты должны во вторник, 29 сентября.

Remington подал заявление о банкротстве летом 2020-го. За четыре года продажи обрушились вдвое, и компания накопила долги на 250 миллионов долларов. В 2018 году компания из-за падения продаж и больших долгов уже подавала заявление о банкротстве (по статье 11). Тогда также была проведена реорганизация предприятия.

Холдинг Remington производит гражданское и военное оружие, а также боеприпасы и аксессуары к ним, считается старейшей американской оружейной компанией.