Старейший американский производитель оружия обанкротился

Американская компания Remington, являющаяся старейшим в США производителем оружия, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает Bloomberg.

Продажи оружия предприятия сократились вдвое по сравнению с 2016 годом, до 437,5 миллиона долларов, даже несмотря на рост спроса на фоне гражданских протестов и беспорядков в США. При этом компания накопила долги в 250 миллионов долларов.

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Заявление о банкротстве подано в суд на основании главы 11 американского Кодекса о банкротстве. Она подразумевает реорганизацию и финансовое оздоровление компании, позволяя избежать ее ликвидации и распродажи активов. После подачи заявления предприятие может продолжить деятельность под надзором и обслуживать долги.

В 2018 году компания из-за падения продаж и больших долгов уже подавала заявление о банкротстве (по статье 11). Тогда также была проведена реорганизация предприятия.

Remington — американская оружейная компания, основанная в 1816 году. В ходе Гражданской войны в США, а также Первой и Второй мировых войн она поставляла оружие на фронт.