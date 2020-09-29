Полька с кухонными ножами устроила резню в школе

Польская школьница напала с ножом на одноклассников прямо в учебном заведении. Об этом сообщает издание Fakt24.

Инцидент произошел в старшей школе в городе Зелена-Гура в Любуском воеводстве. По предварительным данным, резню устроила 17-летняя девушка по имени Кинга.

Как рассказали очевидцы, девушка пронесла в школу два кухонных ножа и напала на друзей. Остановить ее смогли учителя, затем они и передали школьницу полицейским. Пока она все еще находится на территории учебного заведения, ее допрашивают.

В результате нападения пострадали не менее трех человек. Сообщается, что как минимум один из них получил ранение головы. Об их состоянии точных данных пока нет.

Отмечается, что незадолго до произошедшего школьница якобы писала в соцсетях, что собирается совершить нападение. В то же время Fakt24 пишет, что девушку считали тихой и замкнутой. Причины, по которым она устроила резню, пока неизвестны.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться