Школьники массово избили подростка за цвет кожи

Французская полиция расследует инцидент с массовым избиением подростка после того, как видео конфликта появилось в социальных сетях. Об этом пишет Daily Mail.

На опубликованных кадрах видно, как восемь темнокожих подростков бьют ногами лежащего на земле белого школьника. По данным издания, инцидент произошел в городе Этамп на юге страны рядом со школой Жан-Этьена Геттара.

Пользователи сети назвали нападение проявлением расизма.

Представитель полиции заявил, что произошедшее можно классифицировать как «радостное избиение» (Happy Slapping) — феномен, когда преступники нападают на случайных прохожих, а соучастники снимают это на видео, затем распространяют в социальных сетях.

В июле 2017 года президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в расизме после фразы о высоком уровне рождаемости в отдельных странах Африки. На саммите лидеров стран «Большой двадцатки» в Гамбурге он заявил, что на развитие государств Черного континента можно потратить миллиарды евро, но «пока существуют страны, где у женщин по семь-восемь детей, вы не добьетесь положительных сдвигов».

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