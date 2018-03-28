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Французский фотограф услыхал расистское уханье российских болельщиков

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Во время товарищеского матча между сборными России и Франции в Санкт-Петербурге в адрес игроков гостей Поля Погбы и Усмана Дембеле звучали расистские выкрики. Об этом сообщает Topmercato.com.

Издание утверждает, что фотограф AFP слышал расистские выкрики — французским футболистам ухали с трибун. Отмечается, что скандирования в адрес Погбы отчетливо звучали на 73-й минуте встречи, когда полузащитник получил мяч.

Российская сторона не прокомментировала инцидент. Министр спорта Франции Лаура Флессель призвала мобилизоваться для борьбы с расизмом. «Расизму нет места на футбольных полях. Мы должны действовать сообща на европейском и международном уровнях, чтобы остановить это недопустимое поведение», — написала она в своем Twitter.

Матч сборных России и Франции состоялся в Санкт-Петербурге 27 марта. Встреча завершилась победой команды Дидье Дешама со счетом 3:1. Один из мячей забил Погба, дублем отметился 19-летний форвард Килиан Мбаппе. Единственным мячом в составе сборной России отметился нападающий Федор Смолов.

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