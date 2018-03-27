Баннер о сравнении России с контактным зоопарком вывесили на «Крестовском»

Перед матчем с Францией болельщики сборной России по футболу вывесили баннер, посвященный жертвам пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Фотографию опубликовал журналист «Чемпионат.com» Дмитрий Егоров в своем Twitter.

«Наша страна — это "Зимняя вишня", а мы в ней — это контактный зоопарк», — написано на плакате. Отмечается, что баннер был снят еще до начала товарищеского матча.

Материалы по теме «Это просто ужас...» Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей «Пора сажать!» Кто на самом деле виноват в кемеровской трагедии и почему она может повториться

Встреча проходит на стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге. На момент публикации материала счет 0:0. Матч начался с минуты молчания.

Пожар в кемеровском торговом центре начался днем 25 марта. Согласно опубликованным данным, в огне погибли 64 человека, в т числе 41 ребенок. Пострадали, по данным кемеровской мэрии, 69 человек, сколько из них находится в больницах, не уточняется. Ранее сообщалось о 67 пострадавших, 12 из которых госпитализированы.

На третьем этаже «Зимней вишни» находился контактный зоопарк, в котором содержались около 200 животных 25 видов. По словам директора зоопарка Евгения Видемана, они задохнулись и погибли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!