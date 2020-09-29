Керченская паромная переправа прекратила свою работу

Керченская паромная переправа прекратила работу и сокращает всех сотрудников. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает информационное агентство «Крыминформ».

«Заказов на железнодорожные перевозки у компании больше нет. Мы приняли решение остановить работу переправы», — сказал генеральный директор компании оператора переправы «АнРуссТранс» Василий Анненков.

По его словам, в понедельник, 28 сентября, паром переправы выполнил последний рейс. В связи с прекращением рейсов Керченской переправы остановлена работа морского порта. Под сокращение попадут около 300 человек, уточнил Анненков.

По данным оператора, после открытия автомобильной части Крымского моста основным направлением работы переправы стала транспортировка железнодорожных вагонов.

Керченская переправа связывала Крым с Краснодарским краем, ее открыли в 1954 году. В 1990-х все железнодорожные паромы на этом маршруте были списаны, а грузовые перевозки практически заморожены. Грузовое железнодорожное сообщение возобновилось только в 2004 году. До 2019 года переправа осуществляла перевозку автомобильного транспорта и пассажиров.

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