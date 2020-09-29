Знаменитости массово показали надутые животы и запустили новый тренд

Женщины начали массово делиться фотографиями своего тела во время вздутия живота и запустили новый флешмоб. На соответствующие снимки обратили внимание журналисты The Sun.

Например, шведская футболистка Малин Андерссон (Malin Andersson) разместила в соцсетях видео, на котором показала свой надутый живот во время менструации, и отметила, что его форма постоянно меняется. В то же время участница популярного реалити-шоу Love Island Габби Аллен (Gabby Allen) опубликовала коллаж, где соединила свои фотографии в нижнем белье и подписала: «слева — я перед сном после большой тарелки пасты, справа — на следующий день».

Фото опубликовано @gabbydawnallen

Телезвезда Зара Макдермотт Зара Макдермотт (Zara Mcdermott) также поддержала тренд и поделилась откровенными кадрами, где показала разницу между состоянием вздутия и подтянутой фигурой.

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Диетолог и специалист по женскому здоровью Сьюзи Сойер (Suzie Sawyer) рассказала, что люди могли не заметить изменений, произошедших с ними за время пандемии коронавируса. «Наш кишечник очень чувствителен, и внезапные изменения в диете, распорядке дня или движениях могут нарушить баланс и вызвать такую реакцию. Поэтому неудивительно, что перемены в нашем образе жизни привели к тому, что тела стали более крупными», — пояснила она и добавила, что на поведение кишечника влияют работа из дома, стресс, частые перекусы и сидячий образ жизни.

Ранее в сентябре супермодель Белла Хадид показала надутый живот вместе с беременной сестрой. На размещенном в сети снимке знаменитости запечатлены в одинаковых позах. Так, Белла попозировала в топе малинового цвета и джинсах, демонстрируя вздутый после еды живот. В свою очередь беременная Джиджи снялась в белом платье, положив на живот руки.