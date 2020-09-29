Госдума захотела ужесточить наказание для зарубежных интернет-компаний

В Госдуме захотели ужесточить ответственность иностранных интернет-компаний за неисполнение российского законодательства по хранению персональных данных. Соответствующий законопроект разрабатывается комитетом по информполитике, информационным технологиям и связи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

Согласно разрабатываемому документу, предполагается повышать фиксированные и вводить оборотные штрафы, а также применять технические меры, в том числе замедлять трафик передачи данных. Таким образом будут наказывать зарубежные компании, в частности Apple, Facebook и Twitter, в случае неисполнения требований о хранении данных внутри страны.

Кроме того, инициатива направлена на то, чтобы иностранные компании открывали в России свои представительства, где будут хранить информацию. Ожидается, что законопроект будет представлен уже в октябре.

«В частности, мы предложили упростить процедуру регистрации по модели Израиля и Канады, где это можно быстро сделать на сайте, а также позволить получать налоговые льготы, которые применяются для отечественных IT-компаний в случае создания СП с российским разработчиком, где доля иностранного участия не будет превышать 20 процентов», — рассказал председатель комиссии по правовому регулированию обеспечения цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.

Он также подчеркнул, что изложенные в законопроекте меры будут применяться только в случае вступления в силу акта суда или органа исполнительной власти.