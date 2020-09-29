Ускорились темпы строительства Жатайской судоверфи в Якутии

Темпы строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи в Республике Саха-Якутия ускорились после визита на объект исполняющего обязанности председателя правительства республики Андрея Тарасенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главы республики Айсена Николаева. Окончание строительства судоверфи запланировано на конец 2021 года. Выход на проектную мощность в 10 речных судов запланирован на 2025 год.

Проект позволит модернизировать действующий Жатайский судоремонтный завод, утилизировать суда и сделает Якутскую агломерацию центром судостроительства бассейна реки Лены и других рек, впадающих в Северный ледовитый океан. Жатайская судоверфь станет градообразующим предприятием поселка, даст порядка 700 новых рабочих мест.

Проект начал реализовываться благодаря поддержке президента и правительства России, отметили в пресс-службе главы региона. Стоимость проекта составляет почти 5,5 миллиарда рублей, из которых 4 миллиарда 200 миллионов рублей будут выделены из федерального бюджета, 750 миллионов рублей — из республиканского бюджета, а оставшаяся часть будет привлечена из других источников финансирования.

«Несмотря на все сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, в республике осуществляются крупные индустриальные проекты российского и мирового уровня, претворяются в жизнь инициативы в приоритетных отраслях экономики, призванные служить благополучию людей, повышению качества их жизни», — отметил глава республики Айсен Николаев, обращаясь с поздравлением жителей региона с Днем государственности Республики Саха-Якутия.