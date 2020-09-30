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Доказана новая теория о причинах старения

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Фото: Nir Alon / ZumaPress / Globallookpress.com

Ученые Университета Линчепинга в Швеции выяснили, что количество мутаций, которые способствуют возрастным изменениям, может быть значительно больше, чем считалось раньше. О доказательстве новой теории о причинах старения сообщается в статье, опубликованной в журнале BMC Biology.

Исследователи провели эксперименты с использованием мушек Drosophila melanogaster, внося 20 различных мутаций в ДНК насекомых. Эффект каждой отдельной мутации оценивался по группе мух с генетической модификацией и контрольной группе без нее. Каждая мутация приводила к определенному видимому эффекту, например, изменению внешнего вида крыльев или иной форме глаз. Степень старения определялась по плодовитости.

Большинство мутаций отрицательно сказалось на плодовитости плодовых мушек в раннем возрасте, и большинство генетических изменений также привело к более быстрому старению репродуктивной системы.

Результаты исследования подтверждают теорию, согласно которой старение вызывается мутациями с пагубным эффектом в раннем возрасте, и чьи отрицательные эффекты усиливаются со временем.

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