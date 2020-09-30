Опубликовано первое письмо историка Дмитриева после нового приговора

Глава карельского отделения «Мемориала» Юрий Дмитриев написал первое письмо после нового приговора, по которому срок его пребывания в колонии строгого режима был увеличен с 3,5 до 13 лет. Документ, адресованный фотографу Виктории Ивлевой, опубликовала «Новая газета».

«Вика, привет!

По 132 дали тринадцать, как и просил прокурор, по «оправданным статьям» — назначили новое судебное разбирательство в ином составе суда. [...]

[...] Я так понимаю, еще повоюем.

[...] "Новая" порнографическая экспертиза нашла все девять фотографий порнографическими. По каким признакам — мне неведомо. Само заключение в руках не держал ни я, ни "адвокат" положняковый.

По-моему, полный беспредел в Верховном суде РК.

[...] Всем привет, не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем.

Как там Катька это переживет?

29.09.20 Юрий Дмитриев (Хоттабыч) СИЗО-1 гор. Петрозаводск»

Верховный суд Карелии 29 сентября пересмотрел приговор историку. Оправдательная часть была направлена но новое рассмотрение, 3,5 года колонии строго режима заменены на 13 лет по статье о сексуальном насилии над ребенком (часть 4 статьи 132 УК). 22 июля по этой статье Петрозаводский городской суд вынес мужчине мягкий приговор, применив статью 64 УК. При этом минимальный срок за преступление составляет 12 лет колонии. Он был оправдан по статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении ребенка и незаконном хранении части огнестрельного оружия.

Уголовное дело против Дмитриева было заведено в 2016 году, когда у него дома нашли ржавый кусок ружья, а в компьютере девять снимков с полуголой приемной дочерью. На фотографиях девочке было три, пять и шесть лет. Сам историк говорил, что фотографировал дочь, чтобы фиксировать ее самочувствие, потому что на тот момент у нее была нехватка веса и проблемы со здоровьем. Во время уголовного разбирательства ребенка забрали из семьи и передали родной бабушке, которая в свое время отправила ее в детдом.

В 2018 году Юрий Дмитриев был оправдан по делу о фотографиях и получил 2,5 года ограничения свободы за хранение деталей ружья. Верховный суд Карелии отменил этот приговор и направил дело на пересмотр. В материалах появились показания девочки, которая рассказала, как приемный отец несколько раз трогал ее трусики. Мужчина объяснил это тем, что в тот период у дочери был энурез, и он проверял ее белье на сухость.