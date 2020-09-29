Суд увеличил срок историку Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима

Верховный суд Карелии пересмотрел приговор главе регионального отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву и увеличил ему срок заключения в колонии строгого режима с 3,5 до 13 лет. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитриева по назначению Артем Черкасов.

Новое наказание назначено историку по статье о сексуальном насилии над ребенком (часть 4 статьи 132 УК). 22 июля по этой статье Петрозаводский городской суд приговорил мужчину к 3,5 годам. Минимальный срок за преступление составляет 12 лет колонии, но тогда судья применил статью 64 УК и тем самым смягчил возможное наказание.

Верховный суд республики также отменил оправдательную часть приговора и направил на новое рассмотрение в городской суд. Процесс проходил в закрытом режиме.