Песков прокомментировал ужесточение приговора карельскому историку Дмитриеву

В Кремле не следят пристально за делом руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ужесточение приговора историку, передает ТАСС в среду, 30 сентября.

Материалы по теме «Я бил тревогу неоднократно» Юрий Дмитриев узнал правду об ужасах репрессий. Теперь его пытаются надолго посадить в тюрьму «За этим приговором стоит месть» Срок историку Дмитриеву увеличили до 13 лет. Он открыл страшную тайну СССР и был обвинен в педофилии

По его словам, в Кремле традиционно не комментируют решение судебной инстанции. «Я не думаю, что президент как-то в курсе», — добавил он.

В ответ на вопрос об обстоятельствах дела Дмитриева, Песков пообещал более внимательно ознакомиться с этой историей.

Накануне Верховный суд Карелии пересмотрел приговор Юрию Дмитриеву и увеличил ему срок заключения с 3,5 до 13 лет.

В апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Позднее оправдательный приговор отменили, а Дмитриева обвинили в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорили по этому делу к 3,5 годам колонии. В ноябре 2020 года он должен быть выйти на свободу.

Изначально уголовное дело против Дмитриева было возбуждено на основании фотографий, которые историк делал, чтобы отслеживать физическое развитие детдомовского ребенка. Также, по его словам, он хранил на компьютере снимки на случай, если опека захочет отобрать дочь и обвинит семью в насилии. Защита считает, что историку мстят из-за раскопок на расстрельном полигоне «Сандармох».

В конце 1990-х Дмитриев нашел массовые захоронения репрессированных в 1937-1938 годах в урочище Сандармох под Медвежьегорском.