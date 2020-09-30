Игра артиста Кирилла Полухина в фильме «Шугалей-2» высоко оценена зрителями

Актерская работа Кирилла Полухина в фильме «Шугалей-2» была высоко оценена пользователями ресурса Otzovik.com. Зрители поставили киноленте оценку 4,77 балла из 5. Об этом пишут «Известия».

«Посмотрела сразу две серии "Шугалея". Вторая почему-то понравилась больше. Кино жесткое, сложное, сугубо «мужское». Про политику, про террористов, да еще и снято по реальным событиям, даже персонажи не вымышленные, а под своими реальными именами. Поэтому стала смотреть от начала и до конца, несмотря на то что это не мой жанр. Фильм тяжелый», — делится своими впечатлениями пользователь Тамара из Москвы.

Фильм рассказывает о россиянах, прибывших в Ливию для проведения социологического исследования. В процессе работы Максима Шугалея и Самера Суэйфана взяли в плен боевики и уже больше года держат в тюрьме без предъявления обвинений. Некоторые зрители обратили внимание на то, что «Шугалей-2» не имеет логического завершения, поскольку россияне еще не вернулись на родину.

Несмотря на некоторые тяжелые сцены, именно благодаря фильму о судьбе россиян узнали во всем мире, считает Елена из Санкт-Петербурга. Она отмечает, что до выхода первой части, премьера которой состоялась 1 мая 2020 года, мало кто знал о судьбе наших соотечественников в Ливии.

Подписчики онлайн-кинотеатра Ivi.ru поставили кинокартине 8.3 балла из 10, а пользователи ресурса Tvzavr.ru призвали всех россиян посмотреть боевик.

Россиян уже больше года удерживают в Ливии террористы группировки RADA под командованием Абд аль-Рауфа Карры. Пленники содержатся в нечеловеческих условиях в тюрьме «Митига» под Триполи. Российская и мировая общественность прилагают большие усилия для возвращения россиян на родину. Выход фильма «Шугалей-2» играет в этом процессе немаловажную роль.

В июле Москва получила письменные заверения от главы МИД правительства национального согласия Ливии Мухаммеда Тахира Сиялаы в том, что вопрос с освобождением россиян закроют в ближайшее время.