Российские Су-34 «уничтожили» врага в стратосфере

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Российские многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 авиационной дивизии Центрального военного округа, расположенной в Челябинской области, впервые совершили ночной полет в нижний слой стратосферы, где ликвидировали условного врага. Соответствующее видео на YouTube опубликовала «Звезда».

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Как сообщает телеканал, самолеты, выполнявшие учебно-тренировочный полет, достигли высоты 15 километров. «При наборе сверхзвуковой скорости они отработали перехват и уничтожение условного противника», — отмечает «Звезда», добавляя, что Су-34 действовали без привлечения наземных систем противовоздушной обороны.

В январе «Известия» сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии. Согласно информации газеты, самолеты, поставки которых в ВКС начнутся в текущем году, будут оснащены, кроме обновленной авионики и вооружения, универсальными контейнерами разведки (УКР), созданными в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч».